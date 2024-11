Il locale non ha rispettato l’orario di chiusura previsto dal Dpcm. In pieno centro sanzionate anche cinque persone che non portavano la mascherina

Controlli serrati della Polizia di Stato a Cosenza durante il weekend, al fine di verificare che la movida cittadina si svolgesse nel pieno rispetto delle norme vigenti per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il titolare di un noto locale è stato multato dagli agenti per non aver osservato la normativa che prevedeva la chiusura alle ore 24.

Incurante del divieto, infatti, il titolare del bar ha continuato a vendere bevande a degli avventori oltre la mezzanotte, incorrendo così nella sanzione che prevede il pagamento di una somma fino a 3000 euro.

I controlli di Polizia non hanno riguardato solo i locali pubblici ma anche il rispetto da parte di tutti i cittadini delle disposizioni in materia di contagio Covid-19; per le vie del centro cittadino, tra Piazza S. Teresa – Via Misasi e Corso Mazzini, 5 persone sono state sanzionate perché non indossavano le mascherine.