Violenta colluttazione in strada. Attimi di panico quando uno dei due litiganti è crollato a terra

Attimi di panico nei pressi della questura di Cosenza, in via Cattaneo, per una colluttazione tra due persone di nazionalità straniere. Quello che dei due ha avuto la peggio è crollato esanime a terra senza dare segni di vita. Le urla hanno richiamato l'attenzione degli agenti. Per fortuna dopo qualche istante l'uomo si è ripreso, edè stato soccorso dagli uomini delle forze dell'ordine. Non sono chiari i motivi del litigio che ha rischiato di degenerare in tragedia.