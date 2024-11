Il sostituto procuratore di Cosenza, Donatella Donato, ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Cosenza calcio Eugenio Guarascio e il direttore tecnico del settore giovanile, Sergio Mezzina. L’ipotesi di reato avanzata dall’accusa è quella di “maltrattamenti” nei confronti del calciatore Pietro Santapaola junior, escluso nei mesi scorsi dalla rosa delle giovanili del Cosenza e successsivamente trasferitosi in Sicilia per allenasi con i giallorossi del Messina Fc.

La vicenda

L'esclusione del giovane calciatore Pietro Santapaola Jr dalle giovanili del Cosenza aveva portato la società silana, ed in modo particolare il presidente Eugenio Guarascio a ritrovarsi nell'occhio del ciclone. Pare infatti, che il diciassettenne calciatore messinese, fu allontanato dalla squadra rossoblù per via del suo cognome pesante. Pietro è infatti figlio di Pietro Santapaola, recentemente condannato in primo grado di giudizio a 12 anni di carcere per associazione mafiosa per fatti che risalirebbero a prima che il figlio nascesse.

L'udienza

La vicenda sembra assumere adesso nuovi risvolti dopo la denuncia presentata dall’avvocato Salvatore Silvestro, legale della famiglia di Pietro Jr Santapaola. Accuse di maltrattamento per Guarascio e Mezzina. L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 6 settembre.