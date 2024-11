VIDEO E FOTO | La mobilitazione delle organizzazioni sindacali è stata indetta per le mancate risposte sui temi del lavoro, del contrasto all'inflazione, della sanità pubblica e dell'autonomia differenziata

Si è aperta con un appello contro la violenza di genere la manifestazione di Cgil e Uil, indetta anche a Cosenza dalle due organizzazioni sindacali nell'ambito della giornata di sciopero generale organizzata quest'oggi 1° dicembre, in tutto il mezzogiorno. L'iniziativa si svolge nel capoluogo bruzio, in piazza Kennedy, con la partecipazione di centinaia di persone giunte in città da tutta la provincia anche con l'ausilio di alcuni pullman.

La mancanza di interventi concreti e strutturali per il Sud, le mancate risposte sui temi del lavoro, del contrasto all'inflazione, della sanità pubblica, dell'autonomia differenziata, i temi della protesta. La manifestazione di Cosenza registra la presenza dei segretari locali di Cgil e Uil, rispettivamente Massimiliano Ianni e Paolo Cretella, insieme ai vertici delle altre sigle facenti parte dell'ampia galassia delle due organizzazioni. Le conclusioni della manifestazione sono affidate al segretario nazionale Cgil Pino Gesmundo.

Nei video allegati l’intervento contro la violenza di genere di Giorgia Scarpelli, membro della segreteria regionale Uil e le interviste rilasciate al nostro network dal segretario nazionale Cgil Pino Gesmundo e dal segretario generale di Cosenza della Uil Paolo Cretella: