I migranti chiedono che vengano velocizzate le procedure di burocratiche per i loro documenti e per una sistemazione migliore. La protesta dinanzi alla Prefettura di Cosenza

È in corso una protesta messa in atto da alcuni migranti di varie nazionalità pressi della Prefettura di Cosenza per chiedere che vengano velocizzate le procedure burocratiche per i loro documenti e per una sistemazione migliore. I migranti vivono attualmente per strade e senza fissa dimora a Cosenza. Vengono assistiti dalle associazioni di volontariato della città di Cosenza che garantiscono qualche pasto caldo e l'assistenza sanitaria.

Tra loro qualcuno attende il riconoscimento dello stato di rifugiato politico pil rilascio del permesso di soggiorno.