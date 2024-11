E il ponte di Calatrava sarà intitolato a San Francesco di Paola

Cambia la toponomastica a Cosenza con alcune decisioni assunte dal sindaco Occhiuto e dai suoi collaboratori in linea con un ritorno al passato da tempo chiesto in alcuni quartieri cittadini. Il primo tratto di Via Misasi tornerà a chiamarsi Via Roma mentre nel centro storico Piazza Cribari assumerà nuovamente il nome di Piazza Spirito Santo. Del resto questi luoghi avevano cambiato nome soltanto sulla carta.

Ci saranno poi alcune novità. Quella più rilevante è la dedica a San Francesco di Paola del ponte progettato dall’architetto Santiago Calatrava mentre la nuova piazza pedonale antistante le scuole Pizzuti e Zumbini sarà intitolata a Stefano Rodotà. Nella toponomastica entreranno anche i nomi di altri cosentini recentemente scomparsi: Guglielmo e Anna Maria Nucci, Francesco Faraca, Giuseppe Ciacco, Antonio Petrassi, Totonno Chiappetta.

Salvatore Bruno