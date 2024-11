Sono stati confermati gli arresti domiciliari per il padre della bambina che nei giorni scorsi ha ingerito droga finendo in ospedale in gravi condizioni. Ieri la direttissima nel Tribunale di Cosenza per il giovane indagato cosentino, M. R., nel corso della quale il giudice ha condiviso le richieste cautelari della procura.

L’ufficio direttivo contesta al genitore l’articolo 73 (comma quinto) in materia di sostanze stupefacenti collegato alla vicenda della bimba oggi per fortuna fuori pericolo. La piccola infatti respira già da ieri in maniera autonoma ma rimane sempre sotto la stretta sorveglianza dei medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale Annunziata di Cosenza.

Il grave fatto di cronaca ha già prodotto un provvedimento importante da parte del tribunale dei Minori di Catanzaro, il quale ha tolto l’affidamento degli altri figli alla coppia visto quanto successo nell’area urbana cosentina. L’indagato è difeso dagli avvocati Gianluca Garritano e Jessica Cesareo.