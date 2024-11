Posti di blocco e verifiche con l'ausilio di unità cinofile. Effettuati anche numerosi alcol test

Intensi servizi di prevenzione sono stati disposti nel corso della notte a Cosenza dal comando provinciale dei carabinieri agli ordini del ten. col. Piero Sutera, con l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza dei cittadini. I militari hanno passato al “setaccio” diversi quartieri concentrandosi, in particolare, nelle aree sensibili del capoluogo bruzio: le autolinee, il centro storico, Via Reggio Calabria, Via degli Stadi, Viale della Repubblica, Piazza Matteotti, e le zone maggiormente frequentate dai giovani comprese tra Piazza Santa Teresa e Viale degli Alimena. Decine i militari impegnati, con il supporto di unità cinofile e della compagnia di intervento operativo del 14mo Battaglione “Calabria” di Vibo Valentia.

Capillare la vigilanza sul territorio, con molteplici posti di controllo nelle principali arterie di comunicazione e numerosi accertamenti nei confronti di soggetti sottoposti a misure cautelari o di prevenzione. Nel medesimo contesto, sono stati controllati in Piazza delle Province i pullman di lunga percorrenza in arrivo e in partenza da Cosenza, con accurate verifiche su tutti i bagagli in stiva ed a mano dei passeggeri condotte con l’ausilio del cane specializzato nella ricerca degli stupefacenti. In particolare, grazie al suo straordinario fiuto è stata rinvenuta, all’interno di un box anticendio posto nell’atrio in un condominio, una busta contenente otto grammi di cocaina, sottoposta a sequestro.

I militari inoltre, avvalendosi di etilometri e “drug-test” in dotazione, hanno effettuato molteplici controlli per verificare lo stato psico-fisico degli utenti della strada, alcuni dei quali sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza Nel corso dei posti di controllo integrati sono state nel complesso controllati 382 persone e 273 veicoli. Sono state elevate 32 contravvenzioni in violazione al codice della strada, è stata sequestrata un’autovettura sprovvista di assicurazione mentre due veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Sono stati eseguiti 28 controlli con l’etilometro, mentre sono state effettuate 21 perquisizioni-ispezioni personali e veicolari, a conclusione delle quali tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Cosenza per uso di sostanza stupefacente. Inoltre, sono stati contravvenzionati 4 parcheggiatori abusivi che approfittavano della festa della cioccolata e del forte afflusso di avventori per le vie cittadine e i locali notturni. Infine sono stati controllati inoltre 40 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione.