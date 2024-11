Ha ceduto parte del solaio di un palazzo di Via Campagna. Intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale

Ha ceduto parte di un solaio in un palazzo del centro storico di Cosenza, in Via Campagna, nei pressi del Duomo. Il crollo ha determinato l'inagibilità dell'appartamento ed il conseguente sgombero dell'abitazione. Quattro le persone evacuate del medesimo nucleo familiare, tutte adulte. Hanno trovato ospitalità da alcuni parenti. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Nelle prossime ore l'amministrazione comunale cercherà una sistemazione adeguata finché l'edificio non sarà messo in sicurezza.

Salvatore Bruno