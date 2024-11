Raffaele Aiello, di Castrolibero, era in ospedale dallo scorso 5 novembre. L'episodio si è verificato in Viale Magna Grecia. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto

Non ce l'ha fatta Raffaele Aiello. Il giovane 21enne di Castrolibero è deceduto nella terapia intensiva dell'Annunziata di Cosenza dove era stato ricoverato la sera del 5 novembre scorso, in seguito ad un incidente stradale.

Dinamica da chiarire

Il ragazzo era a bordo di un ciclomotore insieme ad un amico, anch'egli rimasti ferito. Per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorrevano Viale Magna Grecia, i due sono franati sull'asfalto, riportando gravi traumi nonostante indossassero il casco. Nell'immediatezza, era stata avanzata l'ipotesi che potesse essere coinvolto nell'episodio anche un secondo veicolo, poi allontanatosi. Ma non vi sono conferme in merito.

Drammatico epilogo

Amante del calcio e tifoso del Milan, negli ultimi giorni si erano moltiplicati i messaggi di incoraggiamento e di speranza di amici e familiari, ma anche di personaggi dello sport come Luca Garritano e Rino Gattuso. Nelle ultime ore il drammatico epilogo.