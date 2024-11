Forze dell’ordine in allerta per due segnalazioni rivelatesi poi fortunatamente infondate

Duplice intervento degli uomini della Questura di Cosenza per due allarmi bomba, rivelatisi fortunatamente infondati. Nel corso della notte di San Lorenzo, poco prima delle ore 3.00 un giovane cosentino, attento e scrupoloso, ha segnalato alla polizia la sosta di un'auto nei pressi della Questura. L'autista, dopo essere sceso velocemente dal veicolo, ha abbandonato un trolley da viaggio tra le macchine parcheggiate, riprendendo poi la marcia furtivamente.

Nell'immediatezza venivano inviati sul posto equipaggi della Squadra Volante ed un'Unità Artificiere della Polizia di Stato che, dopo aver adottato tutte le precauzioni e le modalità di sicurezza, indossando la tuta da artificiere, provvedevano ad ispezionare il trolley, trovandolo vuoto. Proseguono le indagini sull'episodio atteso che l'impianto di videosorveglianza presente ha registrato le immagini dell'autovettura relative all'accaduto.

Analogo allarme "bomba" in Questura si è verificato nel pomeriggio di martedì 9 agosto, quando una telefonata anonima sul "113" segnalava un ordigno collocato nella fognature sotto "la caserma". Anche in quel caso venivano attivati tempestivamente il team di artificieri, una squadra di Vigili del Fuoco, Equipaggi della Squadra Volante e personale dell'Amministrazione Comunale allo scopo di ispezionare accuratamente le fognature in questione.

Venivano altresì allertate le Sale Operative delle altre Forze di Polizia, mentre l'Artificiere della Polizia di Stato, dopo aver perlustrato e bonificato la Questura, si recava anche presso la Sezione e la Sottosezione della Polizia Stradale, la Sezione della Polizia Postale ed il Posto Polfer di Cosenza.

Anche se i citati controlli hanno dato esito negativo sono state tuttavia adottate tutte le misure di allertamento.