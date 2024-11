È morto nella sua abitazione improvvisamente Antonio Dodaro. Il 53enne, un tassista di Cosenza, era stato aggredito lo scorso 7 gennaio da un cliente per una corsa da dieci euro con alcune coltellate alla gola e all'addome. Medicato al pronto soccorso dell'Annunziata era stato subito dimesso. Le ferite, medicate con una ventina di punti di sutura, non sembravano gravi. Non è chiaro se il decesso sia dovuto all'episodio di cronaca o ad altre cause: un dubbio che verrà chiarito dall'autopsia in programma nelle prossime ore.