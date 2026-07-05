Dopo l’incendio «di verosimile natura dolosa» che ha interessato nella notte Ecologia Oggi a Cosenza, è proprio l’azienda a diffondere un comunicato con cui fa il punto della situazione dopo l’ormai probabile intimidazione. Il rogo si è sviluppato nell’autoparco di Vaglio Lise poco dopo le 3. Come noto, i Vigili del Fuoco intervenuti sono riusciti a mettere in sicurezza l’area nel minor tempo possibile.

«Ben 9 automezzi sono stati avvolti dalle fiamme subendo danni rilevanti - fanno sapere -. L’azienda sta procedendo alla quantificazione dettagliata delle perdite, valutando l’entità delle conseguenze sulla propria flotta operativa che sarà riorganizzata per garantire la raccolta differenziata nell’area urbana e nell’hinterland. Ecologia Oggi è infatti già al lavoro per attivare tutte le misure necessarie a contenere gli effetti negativi dell’incendio».

Incendio a Cosenza, Ecologia Oggi collabora con gli inquirenti

«Gli investigatori, acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, stanno esaminando con attenzione ogni elemento utile a ricostruire la dinamica degli eventi. In attesa che le indagini possano fornire risposte su quanto accaduto, Ecologia Oggi collabora attivamente con le autorità competenti» hanno aggiunto dai vertici dell’azienda che poi fotofrafa stigmatizza l’incendio divampato stanotte.

«Nonostante la gravità dell’episodio ritenuto pazzesco ed ignobile, la società conferma l’impegno verso la comunità attivando soluzioni alternative al fine di mantenere la piena regolarità della raccolta e limitare i disagi per i cittadini. Ecologia Oggi ribadisce la condanna più ferma verso qualsiasi atto di violenza, sabotaggio o tentativo di intimidazione volto a indebolire l’azienda. Episodi di questo tipo – si legge in conclusione - non devono intaccare la qualità dei servizi essenziali offerti al territorio»