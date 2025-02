Tiene banco l’ipotesi di un atto intimidatorio ai danni dei titolari dell’attività situata in via Caloprese. Lo scoppio ha provocato danni alla serranda e agli interni del locale

Apprensione nella notte nel cuore della città. Intorno alle 0. Lo scoppio 0:20, un’esplosione si è registrata davanti a un locale situato in via Caloprese. L’immobile, secondo quanto emerso, era destinato a ospitare nei prossimi giorni un’attività di noleggio auto. L’esplosione ha provocato danni alla serranda e agli interni del locale, fortunatamente senza causare feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso. Questa mattina, la polizia ha disposto la chiusura temporanea del tratto di via Caloprese per consentire le operazioni di indagine, ma il tratto di strada è già riaperto e fruibile dagli automobilisti. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un atto intimidatorio ai danni dei titolari dell’attività.