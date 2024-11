Agostino Casella stava percorrendo la A3; l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce circa un anno fa

Ha inizialmente negato le sue generalità Agostino Casella, fermato dalla polizia stradale la scorsa notta per un controllo mentre percorreva la Salerno- Reggio Calabria. L'uomo, di origini siciliane, era ricercato da circa un anno. Identificato dagli agenti, Casella è stato tradotto nel carcere d Cosenza. "Non è la prima volta che rintracciamo un latitante- ha dichiarato all'Agi il comandante della polstrada di Cosenza, Antonio Provenzano - e ciò dimostra che il nostro controllo delle strade, soprattutto di notte, è molto efficiente. E in occasione delle feste lo abbiamo anche intensificato.