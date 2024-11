Il sindaco ha rinnovato il rito dell'offerta dell'olio votivo per la lampada, accesa dallo stesso primo cittadino

COSENZA - Festeggiamenti solenni a Cosenza in onore di San Francesco di Paola, compatrono della città dei Bruzi. Questa mattina il sindaco Mario Occhiuto ha raggiunto in corteo la Chiesa del Santuario di Corso Plebiscito, accompagnato dalla banda musicale di Mendicino. Ad attenderlo centinaia di fedeli e Monsignor Francesco Nolè, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano. Dopo la preghiera celebrata da Padre Francesco Cassano, rettore del Convento di San Francesco di Paola, il sindaco ha rinnovato il rito dell'offerta dell'olio votivo per la lampada, accesa dallo stesso primo cittadino. Quindi Mario Occhiuto ha simbolicamente consegnato le chiavi della città nelle mani del simulacro del santo taumaturgo. Subito dopo il padre arcivescovo ha celebrato la messa solenne invitando a riscoprire la figura ed il significato della missione di San Francesco di Paola nel sesto centenario della sua nascita, richiamando i fedeli ai profondi valori cristiani ispirati dagli insegnamenti spirituali e dalla missione compiuta dal Santo Patrono della Calabria.