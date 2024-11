Gli agenti della polizia municipale di Cosenza hanno predisposto, con l’ausilio del reparto viabilità, un senso unico alternato lungo Via Corsonello a causa di uno smottamento del costone sovrastante la strada, che ha invaso la carreggiata. La strada collega il capoluogo bruzio agli abitati delle Serre cosentine. Allertati da alcuni cittadini in transito, sul posto è intervenuta la squadra del Nucleo Decoro Urbano agli ordini dell’ispettore Luca Tavernise, coordinata dal comandante Giuseppe Bruno. Secondo quanto si è appreso, la frana ha causato anche danni ad una condotta idrica. Attraverso il geometra Mauro Nigro, del servizio acquedotto, è stato predisposto un intervento urgente di rimozione dei detriti e di riparazione del tubo danneggiato. I lavori dovrebbero terminare nel giro di 24 ore per cui, già nel pomeriggio di domani, 2 dicembre, la situazione rientrerà nella normalità.