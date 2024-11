I ladri, dopo aver sfondato la saracinesca, hanno portato via una cassaforte contenente circa tremila euro in contanti

Un furto è stato compiuto, la notte scorsa, in un noto negozio di elettrodomestici e ricambi elettronici, a Cosenza, nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Sud. Sul posto i carabinieri, che hanno accertato che i ladri, dopo aver sfondato una saracinesca, hanno portato via una cassaforte, contenente circa tremila euro in contanti. (AGI)