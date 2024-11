La Squadra mobile di Cosenza sta indagando sull'aggressione ai danni del giornalista di Cosenza Michele Santagata. L'aggressione, secondo quanto si apprende, è avvenuta ieri pomeriggio in una zona centrale di Cosenza ad opera di due persone scese da un'auto, che hanno minacciato e picchiato il giornalista. L'episodio é accaduto in presenza di alcuni testimoni.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Santagata, dopo essersi fatto curare in pronto soccorso le lesioni subite, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato.