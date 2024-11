La vittima, Antonio Marino, era nota nel centro storico della città con il nomignolo di Tonino Partigiano. Era a bordo di uno scooter. Per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del ciclomotore ed è franato sull'asfalto

Ha perso il controllo dello scooter ed è franato sull'asfalto, perdendo la vita. Il drammatico incidente si è portato via Antonio Marino, 62 anni. L'episodio si è verificato nella zona di Portapiana. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e della polizia stradale per l'accertamento della dinamica e per verificare se la caduta possa essere stata determinata dall'eventuale coinvolgimento di un altro veicolo. L'uomo era molto conosciuto nel centro storico di Cosenza con il nomignolo di Tonino Partigiano. Nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza, per lui non c'era più nulla da fare: è deceduto sul colpo