Teneva in casa oltre cinquemila capi di abbigliamento, calzature e accessori, tutti nuovi e originali di un noto brand per un valore complessivo di 120mila euro. La rivendita illegale sul mercato avrebbe consentito un ricavo di almeno 30mila euro, ma ad interrompere i piani di I.T, 45enne di Cosenza, deferito in stato di libertà, è stata la Squadra volante e Reparto prevenzione crimine Calabria Settentrionale.

La merce si presentava confezionata, con relativo cartellino del prezzo e codice a barre e, in alcuni casi, con applicata sopra anche una placca antitaccheggio, cosa che ha suffragato l’ipotesi iniziale che si trattasse di merce rubata. Ad un controllo più approfondito, tuttavia, è risultato che tutti i capi erano stati posto già sotto sequestro e facevano parte del catalogo degli anni scorsi. Pertanto sono stati avviati ulteriori accertamenti tesi a risalire alla certa provenienza della merce e all’individuazione di eventuali complici.