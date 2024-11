Si presenta il nuovo vescovo, che prende il posto di monsignor Nunnari. 'Lavorare in sinergia per il territorio'

Si insedia ufficialmente il nuovo vescovo di Cosenza, monsignor Nolè. Una serie di visite ufficiali per lui in giornata, prima della cerimonia ufficiale di insediamento nella cattedrale. Già vescovo di Tursi-Lagonegro, Nolè fa parte dell'ordine francescano dei frati minori. Prenderà il posto di monsignor Nunnari, che ha rinunciato per raggiunti limiti d'età.