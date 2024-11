In arrivo 18 milioni di euro per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della provincia di Cosenza. Serviranno per mettere mano a ponti, viadotti e gallerie di competenza provinciale.

«Il settore viabilità della Provincia di Cosenza aveva presentato – spiega il presidente della Provincia Franco Iacucci - nei termini stabiliti un vasto programma di interventi sulla rete viaria provinciale che, giova ricordarlo, consta di 2.574 km e che presenta sicuramente delle criticità» . Criticità che, grazie a questi fondi messi a disposizione dal Governo, nel prossimo quinquennio potranno essere affrontate e risolte. «I progetti presentati riguardano le principali emergenze che insistono sul nostro territorio - spiega Iacucci - con un ordine di priorità che tiene conto della necessaria messa in sicurezza di alcuni tratti di strada, ponti e viadotti»