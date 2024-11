Arrestata una donna di 36 anni trovata in possesso di 105 gr di hashish. Trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga

La squadra mobile di Cosenza ha arrestato una donna di 36 anni, A.C., trovata in possesso di 105 gr di hashish. La donna, al momento della perquisizione in casa, ha cercato di nascondere la droga nei vestiti che indossava. Trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.