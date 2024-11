L’ auto di Maximilano Granata, presidente del consorzio Valle Crati che si occupa di smaltimento di rifiuti è stata data alle fiamme

Cosenza - L’auto di Maximiliano Granata, presidente del consorzio valle Crati Cosenza, è stata data alle fiamme la scorsa notte. La vettura, un'Audi A6, era parcheggiata sotto la sua abitazione in via Coletta, a Cosenza. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco mentre le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Il consorzio Valle Crati si occupa dello smaltimento di rifiuti.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi circa il movente del gesto. Granata, in passato, ha svolto anche attività politica ed è marito del giudice del Tribunale di Cosenza, Lucia Marletta.

“Un atto vile e di una gravità inaudita. Ma non ci fermeremo”. Così ha commentato Granata l'incendio della sua autovettura. “ Non so bene a quale attività è riferito il gesto, dal momento che il Consorzio si occupa di tante cose – spiega il presidente del consorzio - Ma non ci faremo intimidire. Vogliono turbare lo svolgimento della nostra azione che si sta svolgendo sempre in assoluta trasparenza. La mia auto è distrutta ma noi siamo determinati ad andare avanti più di prima. Le forze dell'ordine – conclude Granata - che questa notte mi hanno sentito come parte offesa, devono cercare di fare luce su quanto accaduto e individuare i responsabili di un atto vergognoso”.