L'incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno lungo la statale 107 nel tratto compresso tra Cosenza e lo svincolo per Rovito, nei pressi del cimitero bruzio.

Dinamica da accertare

Per cause in corso di accertamento una Vespa si è scontrata contro un'auto, una Ford Mondeo. Ad avere la peggio è stato l'uomo a bordo della due ruote, un 59enne, soccorso da personale del 118 ed accompagnato al pronto soccorso dell'Annunziata, in ambulanza, con un politrauma. Lievemente ferito invece il guidatore dell'altro veicolo. Sul posto gli agenti della polizia stradale per regolare il traffico ed effettuare gli accertamenti di rito. Qualche disagio alla circolazione in quel momento piuttosto sostenuta.