Pasquale Golia, giornalista e in occasione delle partite del Cosenza Calcio fotografo di bordo campo, si è sfogato ieri sera sul proprio profilo social. Non solo ha visto i rossoblù perdere, ma avrebbe anche ricevuto un trattamento poco edificante da uno degli steward del presidente Guarascio. «Giro il mondo per raccontare sport da quasi 15 anni e non mi era mai capitata una cosa simile. Purtroppo è capitata oggi (ieri, ndr) al San Vito-Marulla, e la cosa va avanti dalla scorsa stagione purtroppo, nella mia Cosenza».

«Uno steward si permette il lusso di beffeggiarmi ed umiliarmi continuamente, è capitato questo pomeriggio nuovamente appena ho messo piede allo stadio – ha scritto il fotografo giornalista Pasquale Golia -. Nel mentre lo stesso chiude un occhio verso condotte proprio non consone di altri miei colleghi bordocampisti. Il tutto nel silenzio di chi dovrebbe vigilare anche su chi è chiamato a garantire la sicurezza nello stadio ma che evidentemente preferisce fare altro o meglio fare il bullo con chi, come me, per essere lì ha dovuto fare gavetta, iscriversi ad un ordine professionale e mettersi ogni domenica in gioco».



