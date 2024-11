«L’anomalia delle luci di Natale a Carnevale è una fonte di pericolo per l’incolumità delle persone, soprattutto bambini, che gravitano su Piazza Bilotti». Lo denuncia in una nota il consigliere comunale di Cosenza Bianca Rende. «Gli enormi pali che sorreggono le installazioni luminose – afferma l’esponente del Pd - sono tenuti in piedi da sacchi di sabbia che a oltre due mesi dalla loro sistemazione, risultano svuotati e danneggiati. Basta farsi un giro per rendersi conto della gravità della situazione. Dobbiamo aspettare l’incidente o possiamo rimuoverle? Chiederemo agli uffici tecnici del comune – conclude Bianca Rende - quali siano i veri motivi per cui non si è ancora provveduto a rimuovere le installazioni luminose e i pali che le sostengono».

Galleria fotografica