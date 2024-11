Il presule catanzarese interviene all'iniziativa promossa dall'associazione Più di Cento di Salvatore Magarò

La figura di Giorgio Ambrosoli scelta, nell’anniversario della nascita, per parlare ai giovani del Liceo Classico Telesio di Cosenza del senso del dovere, parola che rischia di scomparire, travolta da un mare di diritti reclamati dalla società. Non c’è diritto senza dovere il tema scelto dall’ideatore dell’iniziativa, Salvatore Magarò, presidente dell’Associazione più di Cento – Tana per la legalità.



L’intervento di Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace ha aperto il dibattito con i ragazzi, al quale hanno partecipato i docenti Enrico Caterini e Giovanna Giulia Bergantin ed il giornalista Gianfranco Manfredi. L’avvocato milanese è stato assassinato l’11 luglio 1979. Si è scelta come data di riferimento quella della nascita di Ambrosoli proprio per fare in modo che la giornata dei doveri ricada nel corso delle attività scolastiche.