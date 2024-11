Il personale del Comando provinciale riunito sotto la sigla sindacale dell’Usb è sceso in strada per portare in un sit-in le proprie recriminazioni

Chiedono la «rimozione del comandante dei Vigili del fuoco di Cosenza per incompatibilità ambientale». E così stamattina, così come annunciato nei giorni scorsi, il personale del Comando provinciale di Cosenza riunito sotto la sigla sindacale dell’Usb è sceso in strada per portare in un sit-in le proprie recriminazioni.

