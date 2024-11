Nel corso della notte i cumuli di rifiuti accatastati sui marciapiedi, sono stati gettati in mezzo alla carreggiata su Lungo Crati De Seta, nel centro storico di Cosenza, probabilmente come forma di protesta contro la mancata raccolta degli ultimi giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

Secondo episodio in una settimana

Un episodio analogo si era verificato lo scorso 15 maggio nel quartiere di San Vito Alto, segnale di una crescente insofferenza dei cittadini rispetto alla problematica dello smaltimento della spazzatura.

Verso la soluzione

Le decisioni assunte nella serata di ieri dalla presidente della Regione, con propria ordinanza, relative in particolare alla riapertura delle discariche pubbliche di Cassano e di Castrovillari, oltre alla ripresa dei conferimenti in quella di San Giovanni in Fiore, dovrebbero consentire il superamento dell’emergenza. Per liberare completamente le strade, però, sarà necessaria almeno un’altra settimana.