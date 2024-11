Gli uomini in divisa, allertati da una telefonata al 113, hanno individuato una Panda rubata poche ore prima ed evitato il furto di una Smart

Allertati da una telefonata giunta al centralino del 113, gli agenti della squadra volante di Cosenza ha sventato nella notte tra domenica e lunedì, il furto di due autovetture.

In particolare, nella segnalazione un cittadino denunciava la presenza di alcune persone sospette armeggiare in Via Popilia attorno ad alcuni veicoli. Giunti sul posto gli uomini in divisa hanno individuato una Smart alla quale i malviventi, messi in fuga dall’arrivo della volante, avevano già iniziato a smontare gli pneumatici.

Durante l’ispezione dei luoghi gli agenti della polizia hanno inoltre rinvenuto una Fiat Panda risultata rubata poche ore prima. Sul sedile della Fiat Panda sono stati rinvenuti gli attrezzi che i ladri stavano utilizzando per smontare i pneumatici della Smart. Sono in corso attività d’indagine per risalire agli autori del tentato furto degli pneumatici e della Fiat Panda.

Salvatore Bruno