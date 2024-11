Lo storico esponente politico è stato ricoverato nel reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Annunziata. Avrebbe dovuto partecipare ad un incontro all'Università della Calabria

È ricoverato nel reparto di chirurgia Docimo dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza Luigi Berlinguer, 85 anni. L'ex ministro avrebbe dovuto tenere una lezione all'università della Calabria nell'ambito di un master organizzato dal dipartimento di lingue e scienze dell'educazione.

Giunto da solo in treno all'ospedale di Paola, è stato accolto dal docente universitario Giuseppe Spadafora. Berlinguer avrebbe accusato un malore di tipo intestinale. Per questo il prof. Spadafora lo ha accompagnato per precauzione al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dove è stato sottoposto ad una flebo e ad una tac che avrebbe rivelato una micro occlusione intestinale. Berlinguer è . perfettamente lucido e cosciente. In questo momento le sue condizioni sono stabili e monitorate dai sanitari. Insieme al prof. Spadafora è assistito fa un altro docente universitario, il prof. Argentino che è anche sindaco di San Fili.

Salvatore Bruno