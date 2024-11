Dall'organizzazione dell'Unione generale Lavoratori di Polizia arriva un appello per rafforzare le dotazioni delle forze dell'ordine per affrontare le gravi emergenze del territorio

Elezione del segretario e della nuova segretaria provinciale di Cosenza dell’ Ugl Polizia di Stato; le più recenti novità relative alla legge delega sul riordino delle carriere in via di definizione per la battaglia condotta dalla Organizzazione dell’Unione Generale Lavoratori di Polizia, a livello politico e dipartimentale in cui si riconoscono i legittimi benefici a favore del personale della Polizia di Stato; linee guida dell’attività condotta a livello nazionale e coordinata con grande capacità strategica dal Segretario Generale dell’Ugl Polizia di Stato, Walter Mazzetti, e che ha permesso di guadagnare ulteriori posizioni al vertice delle più quotate organizzazioni del settore: questi i temi di maggior spicco emersi, tra gi altri, nell’affollata assemblea sindacale promossa ed organizzata dall’Ugl Polizia di Stato alla Questura di Cosenza.

Un’assemblea, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il Segretario Nazionale Silvano Spadaro, dirigenti regionali e provinciali, caratterizzata soprattutto dalla straordinaria partecipazione dei poliziotti che aderiscono a questa storica sigla, arricchitasi dagli elementi venuti fuori da un confronto che è servito a mettere sul tappeto tutti gli annosi problemi.

Tutti in attesa del riconoscimento dei diritti al ruolo e alla funzione del poliziotto e che continuano ad essere sul tavolo del Parlamento e del Governo.

Molto spazio alla assurda condizione e all’impegno dei poliziotti alle prese, quotidianamente, con rischi e difficoltà di ogni natura e che vengono affrontati, spesso a costo di severi sacrifici, con sempre più responsabile impegno e capacità professionale.

Cosenza, che non a caso viene considerata frontiera nella lotta alla criminalità e crocevia di una sempre più diffusa illegalità, in questa occasione si è data una rivisitata organizzativa mettendo in piedi una nuova e più consistente struttura del sindacato.

Per dare più concrete e sempre più immediate risposte alle esigenze più emergenti sul territorio ha rinnovato i suoi organismi chiamando alla segretaria provinciale Luca Albanese, in servizio alla Questura di Cosenza e già vice segretario regionale, già noto per la sua intelligenza e bravura.

“ Quello della provincia di Cosenza – ha detto, tra l’altro, a commento della elezione lo stesso Luca Albanese – è un territorio ad alto rischio delinquenziale per cui ha bisogno di una più intensa opera di prevenzione e controllo ed in questa direzione la carenza di uomini e mezzi della Polizia di Stato non aiuta ad affrontare nella giusta misura il sempre più crescente fenomeno. Da qui la necessità di acquisire nuove sensibilità e spingere il Governo a spendersi in maniera più adeguata rispetto alle odierne esigenze.

Senza dimenticare il problema legato all’età media dei poliziotti e alla valorizzazione delle risorse umane. Un aspetto non più derogabile perché ad essi sono anche legati gli indispensabili processi di salvaguardia della libertà del cittadino.”

Da parte sua il Segretario Generale Walter Mazzetti ha inviato un messaggio di auguri a Luca Albanese e alla segreteria provincia, aggiungendo che :

“Il cittadino è sempre più attento e guarda con grande interesse al nostro impegno nella strada, nel territorio ed in tutte le articolazioni dei servizi pubblici e privati. Credo che a Cosenza incrementeremo la nostra attività perché ci crediamo ma soprattutto perché ne consociamo la valenza e il forte significato di una attività che costituisce il vero presidio di garanzia alla crescita e tranquillità della società”.

Al termine dell’assemblea Silvano Spadaro ed una delegazione dei vertici del sindacato presenti hanno incontrato il questore dott. Liguori per un breve scambio di vendute e per confermare l’impegno e la validità della lotta dell’ Ugl Polizia di Stato sulle grandi difficoltà che emergono, quotidianamente, sul territorio della provincia e dintorni.