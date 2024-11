Sono state consegnate dall'assessore al welfare e alle politiche sociali di Palazzo dei Bruzi Alessandra De Rosa: «Un piccolo gesto di solidarietà per manifestare la nostra vicinanza a chi opera in prima linea»

L’Amministrazione comunale di Cosenza ha donato mille mascherine chirurgiche al reparto di rianimazione dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza in segno di solidarietà e fattiva collaborazione, in aiuto di quanti, medici, infermieri ed altro personale sanitario, sono impegnati in prima linea, all’interno del nosocomio cosentino, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Consegnate dall'assessore al welfare

La consegna dei mille dispositivi di protezione individuale è avvenuta nella sede del settore welfare del Comune di Cosenza, alla presenza dell’Assessore Alessandra De Rosa, del dirigente del settore Gianpiero Scaramuzzo e delle assistenti sociali in servizio. A ritirare le mascherine è stato un referente dell’Unità operativa complessa Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale dell’Annunziata, che ha ringraziato l’Amministrazione comunale a nome dell’intero reparto.

Lavoro di squadra

«In un momento così delicato e nel quale ancora scarseggiano i dispositivi di protezione individuale di cui dovrebbero essere dotati tutti gli operatori sanitari, dai medici ai paramedici, agli ausiliari che operano all’interno dell’Azienda ospedaliera – ha sottolineato la componente dell'esecutivo comunale - siamo riusciti a reperire, con la collaborazione del dirigente del settore welfare Gianpiero Scaramuzzo e delle nostre assistenti sociali, una dotazione di mille mascherine che abbiamo subito consegnato al reparto».

Gesto di solidarietà

«E’ questo un piccolo gesto di solidarietà con il quale l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Mario Occhiuto, vuol far sentire la propria vicinanza a tutti i medici, agli infermieri e agli operatori socio sanitari che sono in prima linea nella delicata e difficile battaglia contro il coronavirus».