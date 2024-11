A rendere noto il tragico evento è stata la stessa Direzione generale dell'Azienda ospedaliera. Le cause sono ancora in corso d’accertamento. Disposta un’indagine interna

Una vera e propria tragedia quella verificatasi a Cosenza questo pomeriggio. Un neonato è morto durante il parto nell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Annunziata" di Cosenza.



È stato lo stesso direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Achille Gentile, a darne notizia in una nota:



“Il parto, avvenuto per via spontanea ha presentato difficoltà al momento dell'espulsione del feto, morto per cause ancora in corso di accertamento. Sono buone le condizioni di salute della donna, alla terza gravidanza, ricoverata stamane e sottoposta a tutti gli accertamenti strumentali che risultavano regolari.

La direzione aziendale – si legge ancora - ha immediatamente disposto una indagine interna, così da acquisire gli elementi necessari per fornire una compiuta valutazione dell'accaduto, accertare eventuali responsabilità e adottare i conseguenti provvedimento”.