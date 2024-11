L’uomo deceduto lo scorso venerdì probabilmente a causa di un’emorragia nell’area del midollo spinale. Avviate le indagini

Ancora una volta l’ospedale di Cosenza è finito al centro di un’indagine della Procura della Repubblica che avrebbe iscritto nel registro degli indagati dieci medici in servizio all’Annunziata. Un provvedimento scaturito a seguito delle indagini avviate dopo la morte avvenuta lo scorso venerdì di Franco Maierà. Secondo le prime risultanze l’uomo sarebbe deceduto per una emorragia nell'area del midollo spinale. La Procura ha nominato un medico legale per eseguire l'autopsia sul corpo. Sul registro degli indagati sarebbero finiti tre medici del pronto soccorso e sette del reparto di Neurochirurgia. L’uomo, che era giunto al pronto soccorso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Lattarico, era prima stato trasferito nel reparto di Geriatria e poi in Neurochirurgia dove era stato ritenuto non operabile. Le sue condizioni poi sono peggiorate fino a provocare il decesso.