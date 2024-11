La donna era rientrata nei giorni scorsi dalla Valle d'Aosta dove risiede. Attualmente si trova in isolamento in un B e b di Rogliano

Sono tutti negativi i risultati dei tamponi effettuati sui cittadini venuti a contatto con l'anziana donna calabrese rientrata dalla Valle D'Aosta dove risiede e che, attualmente, si trova in regime di isolamento domiciliare con un figlio e il nipote in un bed&breakfast di Rogliano, e con la dottoressa di Fiumefreddo Bruzio che lavora in una struttura ospedaliera di Roma.



La task force dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha prontamente ricostruito la catena dei contagi e sottoposto tutti ai test rinofaringei per scongiurare il rischio di diffusione del Covid 19. Per l'anziana che si trova a Rogliano e i suoi familiari, sono stati effettuati i test di verifica per confermare l'esito del primo tampone di controllo.