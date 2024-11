Del 78enne, originario di Lappano, non si hanno notizie da giovedì scorso. Ieri trovata l' auto con all' interno la sim del telefono

È all'opera anche il nucleo cinofili dei vigili de fuoco di Reggio Calabria nei boschi dell'Appennino paolano per cercare Damiano Oriolo, l'uomo di 78 anni di cui non si hanno più notizie da giovedì sera. L'auto dell'anziano, originario di Lappano, è stata ritrovata domenica mattina nei boschi della Crocetta, in prossimità del vecchio percorso della statale 107. Rinvenuta anche la sim del cellulare ma dell'uomo nessuna traccia. Sul posto sono giunte a supporto due unità del soccorso alpino della guardia di finanza di Cosenza.

Salvatore Bruno