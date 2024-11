Da 48 ore in provincia di Cosenza non si registrano nuovi ricoveri da Covid-19. Questo piccolo traguardo lascia intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.

Nessun sanitario contagiato

C’è poi un’altra ottima notizia in arrivo dall’Azienda Ospedaliera del capoluogo bruzio. Medici, infermieri, operatori sanitari e parasanitari in servizio nei vari reparti, hanno completato lo screening per verificare eventuali contagi. Tutti i 633 tamponi effettuati sono risultati negativi.

Mancano i reagenti

Intanto, dopo i kit per effettuare i tamponi, viene segnalata la carenza di reagenti nei vari laboratori di microbiologia e virologia della Calabria dove confluiscono i campioni raccolti in tutta la regione. Si tratta delle sostanze chimiche necessarie per stabilire la presenza o meno del coronavirus nei soggetti analizzati. Le scorte, se non adeguatamente rimpinguate, potrebbero terminare entro una settimana.

Quattordici nuovi casi di positività

Rispetto all’ultimo bollettino diffuso dall’Asp di Cosenza si registrano quattordici nuovi soggetti positivi dei quali quattro sintomatici e dieci asintomatici. Sono stati tutti posti in quarantena obbligatoria a casa. 205 nel complesso i casi a domicilio.

Il riepilogo dei ricoveri

55 invece i ricoverati così distribuiti: 33 nell’unità di malattie infettive e nell’attigua pneumologia dell’Annunziata, 4 in rianimazione, 11 al Santa Barbara di Rogliano, 6 al centro Covid di Cetraro. Altri tre cosentini sono ricoverati al Mater Domini di Catanzaro.

La situazione comune per comune

Cosenza 6 ricoverati, 15 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 10 ricoverati, 25 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 4 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 ricoverati, 17 in isolamento domiciliare

Cariati 2 ricoverati

Carpanzano 2 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Figline Vegliaturo 2 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Mangone 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Marano Principato 2 in isolamento domiciliare

Marzi 3 ricoverato, 6 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo1 in isolamento domiciliare

Oriolo 4 ricoverati, 22 in isolamento domiciliare

Paola 7 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Parenti 1 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 1 in isolamento domiciliare

Rogliano 7 ricoverati, 23 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 44 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare