Il calciomercato del Cosenza potrebbe essersi fermato all’ingaggio di Langella lo scorso 1 settembre, giorno della chiusura ufficiale delle trattative. Nei giorni successivi i rossoblù hanno provato ad operare in entrata cercando negli svincolati un portiere, un difensore ed un attaccante, individuati , rispettivamente, in Ferretti, Tozzuolo e Pettinari. Poi però, nei giorni scorsi, la decisione di non affondare il colpo, quando ormai sembrava fatta per tutti e tre.

Rosa ferma fino a gennaio

Il Presidente Guarascio non avrebbe dato l’ok definitivo ai direttori Fabio Lupo e Domenico Roma, per chiudere per l’ingaggio dei tre calciatori. E quindi Buscè dovrà fare di necessità virtù almeno fino a gennaio, sperando che, ad esempio, Mazzocchi, non si becchi mai nemmeno un raffreddore, visto che in attacco, oltre all’ex Reggiana, il Cosenza dispone solo dei giovanissimi Achour e Novello. A meno di ripensamenti, che comunque potrebbero sempre esserci in casa Cosenza, la decisione sembra essere definitiv.