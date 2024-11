Un tassista di Cosenza, Antonio Dodaro, è stato ferito nella giornata di ieri 7 gennaio, da un cliente mentre effettuava una corsa in centro.



Secondo quanto riferisce la figlia Simona in una lettera di denuncia indirizzata alla stampa, l'uomo avrebbe chiesto di scendere anticipatamente dal veicolo e, probabilmente per non pagare la tariffa concordata di dieci euro, prima di abbandonare l'auto e darsi alla fuga, avrebbe sferrato una coltellata alla gola, alle mani e all'addome del malcapitato conducente.



Nonostante le numerose ferite, per fortuna non profonde e tuttavia causa di una copiosa emorragia, il tassista è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell'Annunziata dove gli sono state prestate le cure del caso, con l'applicazione di diversi punti di sutura. Sull'episodio indagano gli agenti della Questura.