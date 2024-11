Ha parcheggiato proprio sullo scivolo per disabili nonostante tre parcheggi liberi, sia pure sulle strisce blu, presenti nella medesima traversa. Ma quel veicolo posteggiato in maniera così odiosa lungo Via San Martino a Cosenza, davanti la sede dell'Azienda Ospedaliera, non è passato inosservato. In pochi minuti una decina di segnalazioni fotografiche giungono ai vigili urbani. E poco dopo arriva una pattuglia della polizia municipale per comminare la sanzione.

Salvatore Bruno