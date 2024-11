I carabinieri di Cosenza hanno arrestato, in flagranza di reato, due persone accusate di concorso in tentata rapina aggravata.

I due stavano picchiando con un manganello telescopico in metallo il titolare di una tabaccheria, per rapinarlo. Ma è intervenuto subito un assistente capo della Polizia Penitenziaria, che era nei pressi, e che ha consentito di dare la possibilità al titolare di avvisare il 112. Immediato l'arrivo dei Carabinieri, che hanno bloccato e arrestato i due uomini, portati nel carcere di Cosenza in attesa dell'udienza di convalida.