Si prospetta un riavvio a due velocità per le scuole comunali di Cosenza. I dirigenti dei cinque istituti cittadini hanno avanzato formale istanza al sindaco per un rinvio dell'apertura al 28 settembre.

La strada del compromesso

Mario Occhiuto, però, più orientato al rispetto della data del 24 settembre indicata dalla presidente della Regione Jole Santelli, ha imboccato la strada del compromesso. Nelle aule della Don Milani-De Matera, del comprensivo Via Roma-Spirito Santo e dell'Istituto Zumbini, dove si valuta che le condizioni lo consentono, la campanella dovrebbe suonare giovedì mattina. L'amministrazione, a tale scopo, ha messo a disposizione delle scuole numerosi operatori di supporto per lo svolgimento delle complesse attività di pulizia, necessarie soprattutto nei plessi sedi di seggi elettorali.

Le scuole che apriranno il 28

Nelle aule dell'istituto comprensivo Fausto Gullo ed in quelle dell'istituto comprensivo Via Negroni, ancora non pienamente agibili, gli alunni inizieranno le lezioni lunedì 28 settembre. I dirigenti di queste due scuole hanno già deliberato in tal senso e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conseguente ordinanza del sindaco.