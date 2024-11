Si è concluso a Cosenza il processo su un presunto giro di finanziamenti pubblici che sarebbero stati percepiti illecitamente dal Consorzio di imprese 'Procal'

Quattro condanne e tre assoluzioni. così si è concluso a caosenza il processo contro un presunto giro di finanziamenti pubblici percepiti illegalmente dal Consorzio 'Procal'. 2 anni e sei mesi sono stati inflitti a Franco veccho di coriglianoe 600 euro di multa. 1 anno e sei mesi a Antonio Mazzei di Rende e 600 euro di multa, 8 mesi e 400 euro di multa a Luigi De Filippis di Cosenza e 2 anni e 60 euro di muta a Massimo Tunnera di Acri.

Assolti, invece, tre fornitori delle aziende finite nel mirino dell'inchiesta. Si tratta di Maurizio Ardito, di Sarrezzano (Alessandria) per non aver commesso il fatto e, perché il fatto non costituisce reato, Giuseppe Costero, di Borgomanero e Luigino Balaudo, di Buguggiate (Varese). Il tribunale ha poi condannato la "Formatec srl" di Castrolibero, al pagamento di 800 mila euro di multa; la "Imcos spa" di Roma e "Imac spa" di Rossano a pagare 400mila euro; la "Edilsud srl" di Avellino e "Franco Vecchio holding spa" di Roma al pagamento di 300mila euro. Inoltre per tutti gli enti è stata chiesta la sanzione interdittiva. Assoluzione per non aver commesso il fatto invece per la "Tec Service srl". Per la "Formatec srl" e la "Edilsud srl" il giudice ha disposto anche la confisca di beni.