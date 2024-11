I militari delle Fiamme gialle avrebbero raccolto illecitamente informazioni personali su oltre 160mila persone per poi venderle al professionista titolare di una società che si occupa della gestione di database, che avrebbe così nel corso degli anni quintuplicato il proprio fatturato: i quattro sono ora ai domiciliari per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e corruzione

Arresti domiciliari per tre finanzieri e un avvocato a Cosenza. Il provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura di Catanzaro, è stato eseguito questa mattina. I quattro sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di accesso abusivo a sistema informatico e corruzione.

Si tratta di Domenico Quaglio, ex amministratore delegato del Cosenza Calcio, e dei finanzieri e dei finanzieri Ercole Iorio, Cosimo de Fazio e Luigi Siciliano.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Catanzaro e svolte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Cosenza, hanno tratto origine dalle segnalazioni inviate dal Garante della Privacy e dal Ministero degli Interni in relazione all’ingente mole di accessi realizzati dai tre militari alla banca dati Inps in uso al corpo. In seguito ai minuziosi approfondimenti svolti da altra articolazione del medesimo reparto della Guardia di finanza è stato possibile appurare che i numerosi accessi censiti (relativi ad oltre 160.000 soggetti) erano del tutto estranei a ragioni di servizio.

È stato, pertanto, disposto l’avvio di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali grazie alle quali è stato possibile ricostruire l’esistenza di un’attività sistematica di raccolta illecita di informazioni personali di contribuenti, residenti sull’intero territorio nazionale, che venivano poi cedute da uno dei militari, dietro utilità, a un avvocato del foro di Cosenza (anch’egli destinatario di provvedimento restrittivo) titolare di una società preposta alla gestione di database.

Grazie alle informazioni illecitamente ottenute l’azienda ha potuto quintuplicare il proprio fatturato nel corso degli anni in cui sono stati accertati gli accessi abusivi. I tre finanzieri raggiunti dalle misure cautelari, in servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, sono stati immediatamente sospesi. Il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto la gravità indiziaria per i reati di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico disponendo nei confronti degli indagati l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento pende attualmente nella fase delle indagini preliminari.