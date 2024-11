Del 27enne non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. La Vespa rinvenuta in una zona a est di San Giovanni in Fiore nei pressi di località Trepidò

Sono state allargate anche alla provincia di Crotone le ricerche di Giuseppe Aiello, il 27enne del quale si sono perse le tracce da ieri pomeriggio. Secondo quanto si è appreso i carabinieri avrebbero ricevuto la segnalazione di un avvistamento del giovane in una zona della Sila in una zona a est di San Giovanni in Fiore nei pressi di località Trepidò. Proprio qui è stata ritrovata anche la Vespa a bordo della quale si è allontanato. Alle ricerche partecipano anche il Soccorso alpino civile e quello della Finanza.

Giuseppe Aiello nel pomeriggio di ieri è uscito dalla sua casa a Settimo di Montalto e non ha più fatto rientro nella sua abitazione. È figlio di Francesco Aiello, docente di economia all'Unical e candidato alle regionali in Calabria del 2020 per il Movimento 5 Stelle. Al momento della scomparsa, secondo quanto si apprende, indossava un casco nero, un giubbetto con un cappuccio modello K-Way di colore rosso-blu e scarpe da tennis bianche.