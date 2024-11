Avrebbe fruttato circa 15mila euro. La merce era destinata ai mercati ittici del messinese

La polizia stradale ha sequestrato, questa mattina, 230 casse di "novellame", per piu' di 920 kg di pesce, per un valore medio stimabile in circa 15.000 euro. Il sequestro e' avvenuto nell'area di servizio di Cosenza Ovest dell'autostrada A2 del Mediterraneo. Una pattuglia della Sottosezione polstrada di Cosenza Nord ha controllato un furgone Fiat Ducato, senza cella frigorifera, da cui proveniva un forte odore di pesce. Fatte aprire le portiere del vano di carico, gli agenti hanno scoperto che trasportava novellame.

Poiche' la merce era priva di etichettatura con provenienza ed identificazione e veniva trasportata in violazione delle norme relative all'igiene e conservazione degli alimenti, gli agenti, insieme al servizio veterinario della ASL, hanno sequestrato il carico, contestando anche le violazioni amministrative al conducente del furgone, con una sanzione di 5000 euro. Il carico e' stato poi inviato alla Capitaneria di porto di Cetraro per l'eliminazione. Dalle dichiarazioni rilasciate dall'autista, Z.A., 34 anni, di Messina, con precedenti specifici, la merce, nella primissima mattinata, era stata caricata a Foggia ed era destinata ai mercati ittici del messinese. Sono in corso ulteriori accertamenti a carico del proprietario del veicolo.