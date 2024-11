Individuati e sequestrati numerosi articoli di decorazione ed elettrici, che non rispettavano le prescrizioni a tutela del consumatore

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, nell'ambito di controlli finalizzati alla ricerca di prodotti nocivi per la salute o contraffatti, hanno posto sotto sequestro amministrativo oltre 500.000 articoli di decorazione ed elettrici, destinati alla libera vendita in assenza dei contenuti minimi informativi per il consumatore. L'intervento, posto in essere in ambito provinciale, permetteva di individuare e sottoporre a controllo un'attività gestita da un soggetto di nazionalità cinese, denunciato agli organi competenti , esercente il commercio al dettaglio di articoli di vario genere, provenienti dall'area asiatica. Nel corso di tale attività venivano individuati numerosi articoli di decorazione ed elettrici, in esposizione per la vendita, che non rispettavano le prescrizioni a tutela del consumatore previste dal D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), destinati soprattutto ai clienti più giovani.